Perverso sessualmente Garlasco Lovati durissimo a Dritto e Rovescio

Il caso di Garlasco torna a essere oggetto di discussione dopo le dichiarazioni di un avvocato che ha definito “perverso sessualmente” un imputato coinvolto in un procedimento giudiziario. La vicenda è stata affrontata nel programma televisivo “Dritto e Rovescio”, dove si è parlato di nuove ipotesi investigative e di come alcune certezze siano state messe in discussione. La ripresa delle indagini e le dichiarazioni pubbliche hanno riacceso il dibattito sulla gestione del caso e sulla sua evoluzione giudiziaria.

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