Perverso sessualmente Garlasco Lovati durissimo a Dritto e Rovescio
Il caso di Garlasco torna a essere oggetto di discussione dopo le dichiarazioni di un avvocato che ha definito “perverso sessualmente” un imputato coinvolto in un procedimento giudiziario. La vicenda è stata affrontata nel programma televisivo “Dritto e Rovescio”, dove si è parlato di nuove ipotesi investigative e di come alcune certezze siano state messe in discussione. La ripresa delle indagini e le dichiarazioni pubbliche hanno riacceso il dibattito sulla gestione del caso e sulla sua evoluzione giudiziaria.
Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito pubblico, tra nuove ipotesi investigative e vecchie certezze che continuano a essere messe in discussione. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’attenzione mediatica non si è mai davvero spenta, ma negli ultimi mesi si è riaccesa con forza, complice la riapertura delle indagini su Andrea Sempio e le continue analisi su elementi già noti, come impronte, intercettazioni e comportamenti ritenuti sospetti. >> “Finisce qui, si ferma”. Paolo Del Debbio, comunicazione ufficiale In questo clima sempre più acceso, il confronto tra le posizioni della difesa e quelle degli inquirenti si fa ogni giorno più serrato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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