Il direttore sportivo ha lasciato ufficialmente la Roma dopo un anno. Tra i tre acquisti più significativi ci sono stati un attaccante internazionale, un centrocampista giovane e un difensore esperto. Questi acquisti sono stati realizzati nel corso della stagione appena conclusa. La società ha comunicato la separazione, senza ulteriori dettagli sul motivo dell’addio.

dal suo arrivo lo scorso anno. Il comunicato. Frederic Massara non è più il direttore sportivo della Roma. La notizia è stata ufficializzata dal club giallorosso attraverso un comunicato che annuncia la risoluzione consensuale del contratto, ponendo fine a un rapporto durato meno di dodici mesi, iniziato lo scorso giugno. La società ha voluto ringraziare Massara per il contributo fornito, sottolineando il suo ruolo nella qualificazione della Roma alla prossima Champions League. Nel comunicato, Massara ha espresso gratitudine alla società per l’opportunità di lavorare in un ambiente a cui è particolarmente legato e ha augurato il meglio alla squadra per la prossima stagione, evidenziando come il club abbia posto le basi per un futuro di successi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Massara e la Roma si separano, ufficiale l’addio del ds: i suoi 3 colpi di mercato migliori

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Frederic Massara non è più il direttore sportivo della Roma. Il club giallorosso ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto: Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEF x.com

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