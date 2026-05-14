Il Milan sta valutando la possibilità di affidare a Tony D’Amico il ruolo di direttore sportivo a partire dalla stagione 2026-27, considerando in alternativa la posizione di Igli Tare, attualmente in carica. D’Amico, che ricopre la stessa funzione nell’Atalanta, è stato individuato come un profilo adatto alla dirigenza rossonera. Nel suo percorso professionale, ha firmato diversi trasferimenti di giocatori sia in entrata che in uscita, accumulando esperienze nel settore.

Con la posizione di Igli Tare in bilico, il Milan ha individuato in Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta, il profilo ideale per sostituire il dirigente albanese nella stagione 2026-27. L’amministratore delegato Giorgio Furlani aveva avviato i contatti già un anno fa e ora attende il via libera definitivo di Gerry Cardinale. Abruzzese di 46 anni, D’Amico è un ex centrocampista che ha iniziato la carriera dirigenziale come scout al Bologna, su suggerimento di Fabio Pecchia, per poi esplodere come direttore sportivo tra Verona e Bergamo. Carattere silenzioso ma appassionato, vive il mercato con una tensione tale da accusare spesso qualche linea di febbre alla chiusura delle trattative. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - D’Amico nuovo probabile DS del Milan: ma chi è davvero? Ecco i suoi migliori colpi in entrata e in uscita

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