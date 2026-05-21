Furlani potrebbe lasciare il Milan dopo un passato caratterizzato da alcuni acquisti significativi. In questi anni ha contribuito a portare in rosa quattro giocatori che si sono distinti per le loro prestazioni. La sua gestione si è concentrata su operazioni di mercato che hanno coinvolto diversi profili, con un impatto che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La situazione attuale vede il dirigente in bilico, con il futuro ancora da definire dopo la recente esperienza con il Cagliari.

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© Calcionews24.com - Furlani verso l’addio al Milan, futuro in bilico dopo il Cagliari: i suoi 4 migliori colpi di mercato

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