il comune di massa lombarda apre ai lavori socialmente utili

Il Comune di Massa Lombarda ha deciso di accogliere iniziative di lavori socialmente utili per le persone che devono scontare pene. La misura, prevista dal Comune, permette di svolgere attività di utilità pubblica come alternativa o integrazione alla detenzione. La decisione riguarda i soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziari e mira a favorire percorsi di reinserimento attraverso il lavoro.

per chi deve scontare pene alternative. Da pochi giorni è operativo l’accordo con il Tribunale che permetterà ad alcune persone condannate per reati minori di svolgere attività a favore della comunità invece di scontare la pena in altri modi. L’iniziativa nasce da una volontà dell’amministrazione comunale e consente di accogliere fino a due persone alla volta. "Era un’esigenza che avevo manifestato già tempo fa e che i nostri uffici sono riusciti a portare a termine in tempi molto rapidi – spiega il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi –. Abbiamo aderito a due tipologie di provvedimenti: la sospensione della pena e la pena sostitutiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

