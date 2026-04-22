Dependence Day torna a Martina Franca teatro e scuole contro le dipendenze

La rassegna “Dependence Day – Il Teatro contro ogni forma di dipendenza” torna a Martina Franca, dopo aver già coinvolto le città di Grottaglie e Manduria. La manifestazione, dedicata alla sensibilizzazione sui problemi delle dipendenze, si svolge nel teatro locale e coinvolge anche le scuole della zona. L'edizione del 2023 aveva avuto inizio proprio a Martina Franca e ora riprende il suo percorso in questa città.

Tarantini Time Quotidiano Dopo le tappe di Grottaglie e Manduria, la rassegna “Dependence Day – Il Teatro contro ogni forma di dipendenza” torna a Martina Franca, città in cui aveva preso il via nel 2023. Il progetto, ideato da Marco Bellocchio e sostenuto dall’ASL Taranto nell’ambito dei fondi dedicati al contrasto del gioco d’azzardo patologico, coinvolge direttamente le scuole del territorio con un programma che unisce formazione e attività teatrali. L’iniziativa si inserisce nelle attività del Dipartimento Dipendenze Patologiche. “Attraverso l’impiego dei laboratori teatrali negli istituti scolastici – ha spiegato Colacicco – intendiamo sensibilizzare i giovani rendendoli protagonisti del proprio percorso di prevenzione.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Dependence Day torna a Martina Franca, teatro e scuole contro le dipendenze Notizie correlate A Martina Franca torna il teatro per famiglie: in scena “BanDITA”, spettacolo di ombre per bambiniProsegue a Martina Franca la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli “Il sorriso è di casa! Kids”, promossa dal Comune attraverso l’Assessorato... Martina Franca celebra l’International Jazz Day con un concerto in piazza il 25 aprileTarantini Time QuotidianoMartina Franca ospita anche quest’anno una tappa della Settimana Internazionale del Jazz, iniziativa promossa... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Martina Franca | Dependence Day presenta Rien ne va plus di e con Marina Romondia; MaatruBhumi Box Office: Salman Khan Needs To Earn Only 32.93 Crore To Beat His Best Independence Day Collection!.