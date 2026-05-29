Oggi, venerdì 29 maggio, debutta in esclusiva su Disney+ Marra Stadi San Siro 2025, il film concerto che fa rivivere l'epica prima tappa milanese del tour 2025 di Marracash che ha riscritto la storia del rap italiano. Lo show, registrato il 25 giugno dello scorso anno, celebra il traguardo storico di Marracash come primo rapper italiano in assoluto a realizzare una tournée negli stadi (e tra i primi a calcare il palco di San Siro, dopo il duo J-ax e Fedez nel 2018 e Salmo nel 2022). Diviso in sei capitoli come un vero e proprio epic movie live, il concerto mette in scena il profondo conflitto interiore tra Fabio Bartolo Rizzo l'uomo e Marracash l'artista, ripercorrendo i brani della sua celebre trilogia discografica attraverso un uso di tecnologie e mezzi creativi senza precedenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marra Stadi San Siro 2025: da oggi su Disney+ il film sul concerto milanese di Marracash

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Marra Stadi San Siro 2025 | Dal 29 Maggio | Disney+ Italia

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Temi più discussi: Marra stadi Sansiro 2025: da domani su Disney+; Marracash sbarca su Disney+; Esce docufilm King Marracash, dal tour negli stadi al suo quartiere; King Marracash, il rap come confessione. La recensone del docufilm.

Marra Stadi San Siro 2025 sarà disponibile da domani, 29 Maggio, in esclusiva su #DisneyPlus. King Marracash, il primo docufilm dedicato a Marracash arriverà a Settembre su #DisneyPlus. x.com

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