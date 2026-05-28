Dal 29 maggio su Disney+ | il concerto di Marracash a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano

Notizia in breve

Il concerto di Marracash a San Siro, trasmesso dal 29 maggio su Disney+, è stato il primo tour negli stadi mai realizzato da un rapper in Italia. L’evento ha rappresentato un momento storico per il rap italiano, coinvolgendo un vasto pubblico e segnando un record nel settore musicale nazionale. La performance ha avuto luogo nello stadio di Milano e ha attirato un’ampia attenzione sia in presenza che in streaming.