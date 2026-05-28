Dal 29 maggio su Disney+ | il concerto di Marracash a San Siro che ha fatto la storia del rap italiano
Il concerto di Marracash a San Siro, trasmesso dal 29 maggio su Disney+, è stato il primo tour negli stadi mai realizzato da un rapper in Italia. L’evento ha rappresentato un momento storico per il rap italiano, coinvolgendo un vasto pubblico e segnando un record nel settore musicale nazionale. La performance ha avuto luogo nello stadio di Milano e ha attirato un’ampia attenzione sia in presenza che in streaming.
L’estate musicale italiana ha vissuto uno dei suoi momenti più significativi con il primo tour negli stadi mai realizzato da un rapper nel nostro Paese. Un traguardo storico che ha visto Marracash riempire San Siro per due serate consecutive, e che ora approda in streaming per chi se l’è perso o vuole rivivere l’emozione. Da domani, 29 maggio, Disney+ porta nella sua offerta Marra Stadi San Siro 2025, il concerto integrale della data del 25 giugno 2025 allo stadio milanese. Ma non è l’unica sorpresa: a settembre arriverà anche King Marracash, il documentario che racconta il percorso dietro questo traguardo storico. Vediamo cosa ci aspetta. Su Disney+ il concerto integrale di Marracash a San Siro. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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Al cinema “King Marracash”: la Barona, il successo, San Siro. Il primo docufilm sul re del rap italianoIl prossimo 25 maggio verrà distribuito in sala un documentario dedicato a Marracash, rapper noto come il “King del rap” italiano.
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Marra Stadi San Siro 2025 sarà disponibile da domani, 29 Maggio, in esclusiva su #DisneyPlus. King Marracash, il primo docufilm dedicato a Marracash arriverà a Settembre su #DisneyPlus. x.com
Cinquantaseimila persone in uno stadio per un dj. È successo a Milano un anno fa, con Gabry Ponte primo italiano della storia a riempire San Siro con un proprio show. Lui non si è ancora seduto. Il 29 maggio chiama Salmo per TIK TAK, e il 27 giugno torna facebook
San Brendan l'Anacoreta, conosciuto anche come il Navigatore o il Viaggiatore (16/29 maggio) reddit