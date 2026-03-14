I numeri del marmo Quasi metà delle cave ’sposa’ la filiera corta | Siamo sulla via giusta
Negli ultimi tre mesi, la lavorazione del marmo nelle cave italiane ha registrato una crescita a due cifre, secondo i dati più recenti. Quasi la metà delle cave ha adottato un modello di filiera corta, confermando un trend che coinvolge direttamente l’intera filiera. I numeri aggiornati, provenienti dal Comune, evidenziano un incremento significativo nel settore, soprattutto durante il periodo invernale.
Crescita a due cifre, negli ultimi tre mesi, della lavorazione in loco del marmo. Dopo i recenti dati forniti dal report dell’osservatorio del marmo, dal Comune arrivano adesso nuovi numeri aggiornati, che riguardano in particolare l’ultimo periodo invernale. I nuovi dati sulla lavorazione in loco, il tema sicuramente più discusso degli ultimi tempi, sono stati illustrati ieri in Comune dal dirigente Giuseppe Bruschi, intervenuto nella commissione Marmo del presidente Nicola Marchetti per presentare i dati aggiornati, allo scorso 28 febbraio, sulla lavorazione in loco nelle cave cittadine. Complessivamente sono 48 le cave obbligate a lavorare in loco almeno il 50 per cento del materiale estratto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Leggi anche: Scontro sulla filiera corta. Legambiente contraria alle proroghe sul marmo
Marmo e lavorazione. Solo una cava su tre rispetta la filiera corta. I primi dati dopo due anniA due anni dall’avvio del nuovo sistema di tracciabilità, arrivano i primi dati ufficiali sulla filiera del marmo nel Comune.
Contenuti utili per approfondire I numeri del marmo Quasi metà delle...
Argomenti discussi: I numeri del marmo. Quasi metà delle cave ’sposa’ la filiera corta: Siamo sulla via giusta; Turismo, boom di presenze. Impennata degli stranieri 60mila arrivati dall’estero.
Concessioni del marmo: Proroghetta elettorale su numeri stratosfericiCARRARANon si placa la discussione attorno alla modifica al disciplinare dell’articolo 21 per concedere proroghe agli industriali che non hanno raggiunto il 50 per cento di lavorazione in loco. Il ... lanazione.it