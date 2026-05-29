Mario Tozzi avverte che le ondate di calore potrebbero influenzare diverse discipline sportive, dal tennis al ciclismo. Secondo il geologo, le alte temperature rendono più difficile praticare attività all'aperto, in particolare durante le ore più calde della giornata. Questi eventi climatici estremi stanno portando a modifiche nelle modalità di allenamento e nelle competizioni, con possibili ripercussioni sulla sicurezza degli atleti.

Il surriscaldamento globale, le temperature record registrate negli ultimi giorni e problemi al Roland Garros aprono una seria riflessione sul futuro delle competizioni all’aperto. Come evidenziato dall’esperto Mario Tozzi, la tutela della salute degli atleti e la sopravvivenza stessa di discipline storiche come il tennis e il ciclismo imporranno presto una rivoluzione strutturale nei calendari e nei materiali. Il caso Sinner a Parigi e l'allarme di Mario Tozzi Da campioni a "zombie": i rischi sanitari della canicola I possibili cambiamenti, dal tennis al ciclismo Il caso Sinner a Parigi e l’allarme di Mario Tozzi Il caldo anomalo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Tozzi teme le ondate di calore per gli atleti, quali sport potrebbero cambiare "dal tennis al ciclismo"

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