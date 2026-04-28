Amt | ondate di calore estive la Regione chiede di modificare le agevolazioni per gli under 70

Con l’arrivo della stagione estiva, si registra un aumento delle temperature estreme, con l’estate 2025 che ha stabilito il record di giorni con temperature elevate secondo uno studio dell’Università di Genova. La Regione ha così avanzato una richiesta di modifica delle attuali agevolazioni per le persone sotto i 70 anni, in risposta alle ondate di calore previste. La questione riguarda la gestione dei benefici e delle misure di protezione durante i periodi di caldo intenso.

Si avvicina la bella stagione e torna il rischio delle ondate di caldo. Un pericolo non così astratto: d'altronde, l'estate 2025 è stata quella con il maggior numero di giorni con “temperature record" secondo uno studio dell'Università di Genova.Mentre gli eventi meteo estremi sono sempre più.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Amt, abbonamento over 70: ipotesi agevolazioni prima delle 9,30 dopo l'estatePotrebbero essere introdotte dopo l'estate nuove agevolazioni per gli utenti Amt, soprattutto gli over 70 che possono acquistare un abbonamento a una... Amt, agevolazioni over 70: il Comune valuta l’estensione prima delle 9,30Potrebbero essere introdotte dopo l'estate nuove agevolazioni per gli utenti Amt, soprattutto gli over 70 che possono acquistare un abbonamento a una... Contenuti di approfondimento Caldo e over 70, stop ai bus agevolati nelle ore di punta: la proposta della Regione al ComunePer evitare malori dovuti alle ondate di calore, si punta a rimodulare le fasce orarie AMT: agevolazioni valide solo al mattino e dopo le 18:30 ... lavocedigenova.it Amt, la Regione propone di rivedere gli orari estivi delle agevolazioni per over 70Dal 15 giugno al 13 settembre, ipotesi due fasce per prevenire le ondate di calore: dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 18:30 alle 24:00 ... liguria.bizjournal.it