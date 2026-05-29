Mario Sechi è stato licenziato da Libero Quotidiano. In una dichiarazione, ha affermato di non essere spaventato dalla perdita del lavoro. Sechi ha anche criticato la gestione editoriale, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato attenzione nel settore giornalistico. Al momento, non sono state rese note altre informazioni sulla causa del licenziamento o sui prossimi passi dell’ex direttore.

Mario Sechi non ha digerito la decisione di Giampaolo Angelucci che lo ha licenziato da Libero Quotidiano. Il giornalista, che da giovedì 28 maggio 2026 non è più direttore del quotidiano, ha infatti puntato il dito contro l’editore in un lungo messaggio social in cui Sechi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. E a chi pensa che il 58enne sardo ex ufficio stampa della Presidenza del consiglio possa avere timori di restare disoccupato, il giornalista ha risposto: “Sono ottimista, il mondo è pieno di opportunità”. Sechi attacca Angelucci che lo ha licenziato L'accusa sulla libertà di stampa violata Perché la disoccupazione non... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Sechi licenziato da Angelucci a Libero Quotidiano, "non mi spaventa la disoccupazione"

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LICENZIATO DA ANGELUCCI IL DIRETTORE DI LIBERO QUOTIDIANO SECHI. LUI: APPENA ASSEGNATA LA SCORTA...

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Temi più discussi: Mario Sechi licenziato: non è più direttore di Libero. E attacca Angelucci: ‘Proprio quando sono finito sotto scorta’; Il direttore di Libero Mario Sechi è stato licenziato; Mario Sechi: Angelucci mi ha licenziato da Libero. L’ex direttore era appena finito sotto scorta; Mario Sechi licenziato da Angelucci: Proprio ora che sono finito sotto scorta e minacciato.

Mario Sechi è stato licenziato dall'editore Angelucci dalla direzione del quotidiano Libero. La notizia è stata confermata da Sechi tramite un annuncio sui social- Adesso che ha perso il lavoro ha più tempo libero x.com

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