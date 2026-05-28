Mario Sechi ha annunciato tramite un tweet di essere stato licenziato da Libero Quotidiano. In precedenza, aveva scritto di essere finito sotto scorta e di aver avuto tensioni con il direttore, Angelucci. La comunicazione ufficiale del licenziamento non è stata resa pubblica, né sono stati forniti dettagli sul motivo. Sechi non ha fatto ulteriori dichiarazioni su quanto accaduto.

Il giornalista Mario Sechi è stato licenziato e non è più il direttore di Libero Quotidiano, giornale di area conservatrice edito dalla famiglia Angelucci. È stato lo stesso Sechi a rendere noto l’addio alla sua ultima posizione professionale, tramite un tweet di poche righe. Un messaggio breve e amaro con il quale il giornalista ha attaccato il suo ormai ex editore Antonio Angelucci. Mario Sechi licenziato da Angelucci Alessandro Sallusti nuovo direttore di Libero Quotidiano La carriera di Mario Sechi negli ultimi anni Perché Mario Sechi è sotto scorta Mario Sechi licenziato da Angelucci “Angelucci mi ha licenziato”, ha scritto Mario Sechi su X. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Sechi licenziato da Libero Quotidiano, addio al veleno con Angelucci "quando sono finito sotto scorta"

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