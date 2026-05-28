Mario Sechi licenziato l’addio al veleno dalla direzione di Libero | Proprio quando sono finito sotto scorta

Da open.online 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mario Sechi è stato licenziato dalla direzione del quotidiano Libero. L’editore ha deciso di rimuoverlo mentre l’ex direttore si trovava sotto protezione, dopo aver ricevuto minacce. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Sechi non ricoprirà più il ruolo di direttore, e il giornale ha annunciato la nomina di un nuovo responsabile. La notizia si è diffusa immediatamente, senza altri commenti pubblici.

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Mario Sechi non è più il direttore di Libero, dopo che l’editore Angelucci lo ha avrebbe rimosso dalla guida del quotidiano. È lo stesso Sechi a rivelare che cosa gli è successo con un post su X: «Angelucci mi ha licenziato – scrive il giornalista – Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti». Pochi minuti prima, lo stesso Sechi aveva fatto un altro post più criptico in cui aveva semplicemente scritto: «Libero». Perché Sechi è finito sotto scorta. A Sechi è stata assegnata la protezione di una scorta dalla questura di Milano. La tutela è scattata dopo una serie di minacce di morte ricevute dall’ambiente anarco-insurrezionalista. 🔗 Leggi su Open.online

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