Inchiesta su appalti nomine e sanità in Sicilia | Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anni la pena sarà convertita in lavori di pubblica utilità

Da feedpress.me 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia, ha presentato una richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge appalti, nomine e sanità nell’isola. La pena concordata sarà convertita in lavori di pubblica utilità. La vicenda riguarda diverse indagini giudiziarie che coinvolgono funzionari e altre figure pubbliche, con l’obiettivo di fare luce su presunti illeciti legati al settore pubblico locale.

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Totò Cuffaro prova a chiudere un altro capitolo giudiziario. L’ex presidente della Regione Siciliana, imputato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta della procura di Palermo sulla gestione dei concorsi nella sanità e su presunti intrecci illeciti attorno ad appalti e nomine, ha chiesto di patteggiare una pena a tre anni. I pubblici ministeri hanno dato il loro consenso. La richiesta è stata formalizzata durante l’udienza preliminare davanti al giudice per l’udienza preliminare che dovrà decidere sul rinvio a giudizio degli altri otto imputati coinvolti nell’indagine. Per ottenere il via libera definitivo al patteggiamento, Cuffaro dovrà però risarcire i danni, come previsto dalla legge.🔗 Leggi su Feedpress.me

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