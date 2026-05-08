Inchiesta su appalti nomine e sanità in Sicilia | Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anni la pena sarà convertita in lavori di pubblica utilità

Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia, ha presentato una richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge appalti, nomine e sanità nell’isola. La pena concordata sarà convertita in lavori di pubblica utilità. La vicenda riguarda diverse indagini giudiziarie che coinvolgono funzionari e altre figure pubbliche, con l’obiettivo di fare luce su presunti illeciti legati al settore pubblico locale.

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Totò Cuffaro prova a chiudere un altro capitolo giudiziario. L’ex presidente della Regione Siciliana, imputato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta della procura di Palermo sulla gestione dei concorsi nella sanità e su presunti intrecci illeciti attorno ad appalti e nomine, ha chiesto di patteggiare una pena a tre anni. I pubblici ministeri hanno dato il loro consenso. La richiesta è stata formalizzata durante l’udienza preliminare davanti al giudice per l’udienza preliminare che dovrà decidere sul rinvio a giudizio degli altri otto imputati coinvolti nell’indagine. Per ottenere il via libera definitivo al patteggiamento, Cuffaro dovrà però risarcire i danni, come previsto dalla legge.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inchiesta su appalti, nomine e sanità in Sicilia: Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anni, la pena sarà convertita in lavori di pubblica utilità Notizie correlate Leggi anche: Inchiesta su appalti, nomine e sanità in Sicilia: Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anni Corruzione e sanità, l'ex governatore Totò Cuffaro chiede di patteggiare 3 anniL'ex presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro, accusato di corruzione e traffico di influenze, nel corso dell'udienza preliminare,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Cuffaro, il cerchio magico, la sanità. Oggi si decide sul processo; Mafia-Appalti Ciancimino era il ponte tra la politica e le imprese | le indagini. Inchiesta su appalti, nomine e sanità in Sicilia: Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anniI pubblici ministeri hanno dato il loro consenso. Per ottenere il via libera definitivo al patteggiamento, Cuffaro dovrà però risarcire i danni, come previsto dalla legge ... gazzettadelsud.it Inchiesta su corruzione e sanità, Cuffaro chiede di patteggiare una pena di tre anniNon è presente in aula l'ex governatore Cuffaro, che si trova ai domiciliari. Con lui imputate altre otto persone ... rainews.it Ma come. Il PM interroga sull'inchiesta designatore-pressione su designazioni e in prima pagina parliamo di ciclismo e tennis #gazzettadellosport - facebook.com facebook Notificato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura dell'inchiesta firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano x.com