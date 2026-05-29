Il 1 giugno 1926 nasceva Norma Jeane Baker, conosciuta come Marilyn Monroe. La diva ha creato un guardaroba iconico, con look composti da jeans e top che ancora oggi vengono imitati. La sua immagine rimane legata a questi abbinamenti semplici, capaci di esaltare le sue curve e la sua figura. Lunedì prossimo avrebbe compiuto 100 anni.

Il 1 giugno 1926 nasceva Norma Jeane Baker. Per tutti, Marilyn Monroe, che lunedì prossimo avrebbe compiuto 100 anni. Stella di Hollywood in vita, icona planetaria dopo la morte (avvenuta a soli 36 anni), aveva un tale charme da poter indossare anche un sacco di patate e risultare comunque una diva. Non è un’espressione figurata: nel 1951 la Twentieth Century Fox la immortalò così per rispondere a una recensione negativa. I suoi abiti sono negli occhi di tutti: la gonna bianca che si alza con il vento, l’abito rosa incorniciato dai diamanti, le stole di pelliccia bianca. Ma fuori dal set Marilyn Monroe sceglieva cosa indossare senza curarsi delle mode o dei designer: i suoi look sono diventati una lezione intramontabile su come valorizzare un fisico petite e curvy. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Marilyn Monroe ha saputo costruire il perfetto guardaroba per valorizzare la sua figura e le sue curve: i look con jeans e top da copiare ancora oggi.

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