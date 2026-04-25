Le curve di Marilyn Monroe oggi farebbero scandalo? La mostra al Mudec riaccende il dibattito su corpo e bellezza nell’era Ozempic e della magrezza estrema

Una mostra al Mudec riporta in primo piano le immagini di Marilyn Monroe, figure che molti ritengono di conoscere fin troppo bene, visto che sono state riprodotte ovunque nel corso degli anni. Le foto dell’attrice, con le sue curve riconoscibili, vengono oggi riconsiderate in un contesto che invita a riflettere sul modo in cui corpo e bellezza vengono percepiti nell’epoca attuale, dominata da tendenze come quelle di una magrezza estrema e l’uso di farmaci come l’Ozempic.

Ci sono immagini che pensiamo di conoscere a memoria. Le abbiamo viste ovunque: libri, poster, campagne pubblicitarie, citazioni infinite. Eppure, quando le si guarda davvero — stampate in grande formato, sottratte al flusso distratto dei social — cambiano. È quello che accade al Mudec di Milano, dove fino al 24 giugno 2026 la mostra “ Beyond The Icon – Marilyn Monroe: A Centennial Tribute by Guess” rimette a fuoco non solo il mito, ma il modo in cui lo osserviamo oggi. Il percorso, costruito attraverso gli sguardi di Bernard of Hollywood, Sam Shaw e Milton H. Greene, è stato inaugurato in occasione della Design Week e non si limita a ripercorrere la nascita di Marilyn come icona cinematografica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le curve di Marilyn Monroe oggi farebbero scandalo? La mostra al Mudec riaccende il dibattito su corpo e bellezza nell’era Ozempic e della magrezza estrema Notizie correlate “Qualsiasi abito che mostra il corpo vende”: la moda ai tempi dell’Ozempic. Addio inclusività, in passerella sfilano capi pensati per ostentare la magrezzaPer anni la moda ha raccontato una storia: quella dell’inclusività, della pluralità dei corpi, della fine dell’ossessione per la taglia zero. Foto, storiche locandine, abiti: a quasi 100 anni dalla nascita, una mostra a Parigi su una Marilyn Monroe diversa. Il video di Amica.it(askanews) – Foto, storiche locandine come quella di Niagara, scene da film come Gli uomini preferiscono le bionde, abiti. Panoramica sull’argomento Oltre l’icona: Marilyn Monroe come non l’avete mai vistaBeyond The Icon MARILYN MONROE - A Centennial Tribute by GUESS esplora l’evoluzione dell’icona attraverso tre sguardi fotografici distinti, da Bernard of Hollywood a Sam Shaw fino a Milton H. Greene ... libreriamo.it Rovinato per sempre l'abito di Marilyn Monroe: la Kardashian nella buferaKim Kardashian avrebbe rovinato per sempre l'abito appartenuto a Marilyn Monroe. Nonostante la dieta, le curve dell'influencer sono risultate troppo abbondanti per il vestito Un danno significativo ... ilgiornale.it