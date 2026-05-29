Marco Liorni ha annunciato ufficialmente “L’Eredità Estate” durante il Festival della Tv di Dogliani. La presentazione è avvenuta in presenza di un pubblico di addetti ai lavori e appassionati. Inoltre, ha anticipato l’arrivo di un nuovo game show che sarà trasmesso su Rai1. La conferenza stampa si è concentrata sulle novità in arrivo nel palinsesto estivo della rete, senza fornire dettagli sui contenuti specifici dei programmi.

Marco Liorni è stato raggiunto da BubinoBlog al Festival della Tv di Dogliani dove il re del preserale di Rai1 ha presentato ufficialmente “L’Eredità Estate”. Si tratta di una versione speciale de “L’Eredità”, il game show più longevo della televisone italiana, che farà compagnia al grande pubblico Rai nei mesi più caldi dell’anno, durante la pausa di “Affari Tuoi”. Liorni ha svelato che ci saranno “nuovi giochi, colori diversi, sorprese e una Ghigliottina con una novità”, il tutto ogni sera alle 20.30 su Rai1 subito dopo il Tg1, a partire dal 20 luglio e fino al 5 settembre 2026. Si è parlato di un’altra novità, in onda con successo all’estero: “Spero si faccia, è diverso dagli altri, un gioco originale che fa partecipare la gente da casa. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MARCO LIORNI SVELA LE NOVITÀ DE L’EREDITÀ ESTATE E DI UN ALTRO GAME PER RAI1

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