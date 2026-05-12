Durante l’ultima puntata del programma, il conduttore ha comunicato che il quiz cambierà orario durante il periodo estivo, dando così il via a una versione speciale della trasmissione. La novità riguarda l’orario di messa in onda e la produzione di una versione dedicata alla stagione calda. La trasmissione continuerà ad andare in onda su Rai 1, con questa modifica temporanea.

Importanti novità per L’Eredità. Nel corso dell’ultima puntata, Marco Liorni ha sorpreso il pubblico annunciando ufficialmente l’arrivo di una speciale versione estiva del celebre quiz di Rai 1. L’annuncio è stato accolto da un lungo applauso del pubblico in studio e segna un cambiamento importante per il programma, che durante l’estate occuperà una fascia oraria diversa rispetto a quella abituale. L’Eredità Estate prenderà il posto di Affari Tuoi. Marco Liorni ha spiegato che il quiz accompagnerà il pubblico nella fascia dell’access prime time, subito dopo il Tg1. La nuova collocazione partirà quando terminerà la programmazione estiva di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - L’Eredità cambia orario in estate: Marco Liorni annuncia la novità su Rai 1

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#LEREDITÀ ESTATE: #LIORNI ANNUNCIA IL CAMBIO ORARIO E SORPRENDENTI NOVITÀ

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