Durante la puntata di ieri, il conduttore ha comunicato ufficialmente il ritorno del programma estivo su Rai1, annunciando anche un cambio di orario. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal pubblico presente in studio, che ha reagito con applausi. L’annuncio riguarda l’inizio della nuova edizione stagionale, con alcune novità che saranno svelate nelle prossime settimane.

Marco Liorni, tra il boato del pubblico in studio, ha annunciato lo sbarco de L’Eredità nell’access estivo di Rai1. Una versione tra conferme e sorprendenti novità. Questa estate, se vorrete, L’Eredità sarà con voi in un’altra collocazione, dopo il telegiornale. Quando finirà la programmazione di Affari Tuoi con Stefano De Martino, prenderemo lo stesso posto, più o meno dalla metà di luglio fino ad agosto e ai primi giorni di settembre. Sarà un’edizione sorprendente. La Ghigliottina ci sarà sempre ma per il resto un gioco. non voglio dirvi altro perché sarà veramente una sorpresa. Appuntamento dunque con Liorni e L’Eredità Estate tutti i giorni alle 20.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - L’EREDITÀ ESTATE: LIORNI ANNUNCIA IL CAMBIO ORARIO E SORPRENDENTI NOVITÀ

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

#LEREDITÀ ESTATE: #LIORNI ANNUNCIA IL CAMBIO ORARIO E SORPRENDENTI NOVITÀ

Notizie correlate

Leggi anche: L’Eredità cambia orario in estate: Marco Liorni annuncia la novità su Rai 1

Argomenti più discussi: Liorni chiude Affari Tuoi (e stravolge L’Eredità), Gerry Scotti mette la Ruota in prima serata: doppio annuncio, cosa cambia; L’eredità prende il posto di Affari Tuoi, Marco Liorni andrà in onda in access dal 20 luglio; Affari Tuoi resta fino al 18 luglio, La Ruota della Fortuna si ferma il 27 giugno: il calendario dell’access estate 2026; Gabriella vince altri 100 mila euro all'Eredità ma annuncia: Lascio il posto a qualcun altro.

Dalle 18:40 alle 19:56 su @RaiUno @LEredita @marcoliorni @GretaZuccarello #LindaPani vi aspettano a #LEredità #LaSfidaDei7 #LaGhigliottina NON MANCATE MI RACCOMANDO x.com

L’eredità prende il posto di Affari Tuoi, Marco Liorni andrà in onda in access dal 20 luglioL'Eredità resta in onda anche d’estate e cambia fascia: dal 20 luglio Marco Liorni prende il posto di Affari Tuoi e Stefano De Martino nell’access ... fanpage.it