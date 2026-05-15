Durante la sessione di prove del GP Catalogna 2026 di MotoGP, il pilota della KTM ha stabilito il nuovo record con un tempo di 1’38”970. Nel frattempo, il collega Bezzecchi si è mostrato competitivo sul passo, mentre si avvicinano i momenti decisivi per le qualifiche, con i time-attack che potrebbero determinare la posizione in griglia. La giornata prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre gli sforzi dei piloti si concentrano sui giri più rapidi per accedere alla fase successiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Binder si migliora al secondo giro ed è il primo pilota a scendere sotto l’1:39, fissando il nuovo limite in 1’38?970 con la KTM. 15.44 Si comincia a fare sul serio con i primi veri attacchi al tempo. Binder sale al quinto posto con ka KTM in 1’39?2. A breve il primo vero momento della verità per Martin, attualmente escluso dalla top10. 15.42 Ricordiamo che il record ufficiale della pista è l’1’37?536 siglato un anno fa da Alex Marquez, quindi i tempi sono destinati a crollare in questi ultimi venti minuti di pre-qualifica. 15.40 Di Giannantonio non si migliora ma stampa un buon 1’39?4 in quella che potrebbe essere la simulazione di una possibile prima parte di Sprint Race. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi convincente sul passo, a breve i time-attack decisivi in ottica Q2

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MotoGP, GP della Catalunya: Bezzecchi, Martin e A. Marquez in conferenza stampa a Barcellona

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