Il 29 maggio 1985, durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool all'Heysel di Bruxelles, 39 tifosi persero la vita e molti altri rimasero feriti. Quarantuno anni dopo, si ricorda quella giornata che si concluse con una tragedia. Tra le vittime ci furono anche alcuni tifosi provenienti dalla Toscana. La partita fu interrotta e le autorità avviarono indagini e processi riguardo alla calca e alle cause dell’incidente.

Firenze, 29 maggio 2026 – Quarantuno anni dopo: una giornata di festa che si trasforma in strage. Trentanove tifosi che morirono a Bruxelles. Diversi di loro arrivavano dalla Toscana. Erano lì per un sogno, da tifosi della Juventus: alzare idealmente la Coppa dei Campioni, con Juventus e Liverpool a contendersi il titolo allo stadio Heysel. Un nome che poi divenne sinonimo di sangue e dolore. Finì in strage per gli incidenti e le cariche partite dal settore dei tifosi del Liverpool. Le cariche degli inglesi verso il settore Z portarono i tifosi juventini ad ammassarsi dalla parte opposta del settore stesso. Le persone cominciarono a calpestarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La strage dell’Heysel: il dolore e il ricordo, le vittime toscane nella finale Juventus Liverpool

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