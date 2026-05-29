Marche bus su prenotazione | arriva il nuovo servizio per i piccoli centri
In alcune zone delle Marche sarà avviato un nuovo servizio di trasporto pubblico su prenotazione destinato ai piccoli centri. Il sistema prevede la possibilità di prenotare il bus tramite chiamata telefonica o altri metodi non digitali, oltre alle app. Le prime aree a testare il servizio saranno alcune località rurali, dove si implementeranno modalità di prenotazione alternative per garantire l’accesso al trasporto. Il progetto mira a coprire le zone meno servite dal trasporto pubblico tradizionale.
? Domande chiave Come funzionerà la prenotazione per chi non usa le app?. Quali zone delle Marche saranno le prime a testare il servizio?. Chi gestirà concretamente i nuovi percorsi variabili nei piccoli comuni?. Come influirà questo sistema sui costi dei biglietti già esistenti?.? In Breve Remigio Ceroni di Steat collaborerà per monitorare prenotazioni, ricavi e costi del servizio.. Francesco Baldelli punta all'intermodalità tra nodi ferroviari, poli scolastici e strutture sanitarie.. La sperimentazione inizierà dai contesti urbani per poi estendersi alle aree interne.. Prenotazioni tramite app o telefono integreranno i titoli di viaggio del trasporto locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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