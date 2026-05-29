In alcune zone delle Marche sarà avviato un nuovo servizio di trasporto pubblico su prenotazione destinato ai piccoli centri. Il sistema prevede la possibilità di prenotare il bus tramite chiamata telefonica o altri metodi non digitali, oltre alle app. Le prime aree a testare il servizio saranno alcune località rurali, dove si implementeranno modalità di prenotazione alternative per garantire l’accesso al trasporto. Il progetto mira a coprire le zone meno servite dal trasporto pubblico tradizionale.

? Domande chiave Come funzionerà la prenotazione per chi non usa le app?. Quali zone delle Marche saranno le prime a testare il servizio?. Chi gestirà concretamente i nuovi percorsi variabili nei piccoli comuni?. Come influirà questo sistema sui costi dei biglietti già esistenti?.? In Breve Remigio Ceroni di Steat collaborerà per monitorare prenotazioni, ricavi e costi del servizio.. Francesco Baldelli punta all'intermodalità tra nodi ferroviari, poli scolastici e strutture sanitarie.. La sperimentazione inizierà dai contesti urbani per poi estendersi alle aree interne.. Prenotazioni tramite app o telefono integreranno i titoli di viaggio del trasporto locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, bus su prenotazione: arriva il nuovo servizio per i piccoli centri

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