AXA Italia ha annunciato l’introduzione di un nuovo servizio che consente di prenotare online visite ed esami presso le strutture convenzionate. Questa novità si aggiunge ai servizi digitali già disponibili, con l’obiettivo di facilitare il percorso salute dei clienti. La funzione di prenotazione online permette di scegliere facilmente l’appuntamento desiderato, semplificando l’intero processo di accesso alle prestazioni sanitarie.

Si amplia il menù di servizi digitali pensati da Axa Italia per accompagnare le persone nelle cure. AXA Italia potenzia il menù di servizi digitali pensati per accompagnare le persone nell’intero ‘percorso salute‘, offrendo la possibilità di prenotare online esami e visite presso le strutture convenzionate. “Con il nuovo servizio di prenotazione online, AXA Italia compie un altro passo importante nella costruzione di un ecosistema salute sempre più completo e accessibile”, commenta Cristiano Gianni, Chief Health Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia. Si aggiunge così un nuovo tassello all’ecosistema di servizi digitali, disponibili nell’Area Salute integrata sia nella App My AXA che nell’area clienti del sito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Novità da AXA Italia: arriva il servizio di prenotazione online di visite ed esami

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