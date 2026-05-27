Nuovo ospedale Monopoli-Fasano arriva il servizio bus | fondi regionali per 34 corse al giorno

Dal 1° giugno al 31 dicembre, saranno attivate 18 corse giornaliere di autobus tra Monopoli e Fasano, coprendo circa 90 km al giorno. I fondi regionali finanziano il servizio, che durerà fino alla fine dell’anno. La novità riguarda il collegamento con il nuovo ospedale, che riceverà così un servizio di trasporto pubblico quotidiano. Le corse saranno 34 al giorno in totale, con una frequenza di circa una ogni ora.

Saranno attivate, a partire dal prossimo 1° giugno e fino al prossimo 31 dicembre, 18 corse giornaliere, per un totale di circa km 90.522, da parte della Città Metropolitana di Bari e 16 corse giornaliere, per un totale di circa km 34.583, da parte della Provincia di Brindisi. La Giunta della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuovo ospedale Monopoli - Fasano, entro fine giugno al via con la metà dei posti letto

Notizie e thread social correlati

Nuovo ospedale Monopoli-Fasano: via al piano per i bus extraurbaniLa Regione Puglia ha avviato un piano per migliorare i collegamenti di trasporto verso il nuovo ospedale Monopoli-Fasano.

Nuovo ospedale Monopoli-Fasano, c’è il nodo trasporti: "Mancano i bus per arrivarci"A pochi giorni dall’apertura del nuovo ospedale tra Monopoli e Fasano, si solleva il problema dei trasporti pubblici.

Temi più discussi: Ospedale Monopoli-Fasano, la Giunta finanzia con 307 mila euro il servizio di trasporto pubblico locale su gomma; La Ferrari senza (più) motore: Sanità, i conti che non tornano. Gli sprechi tra inaugurazioni e proclami; Sanità, Oggiano (FDI): Puglia al collasso per spesa fuori controllo, non per i tagli da Roma; San Cataldo, slitta l’apertura nel 2028.

Ospedale Monopoli-Fasano, la Regione finanzia il trasporto pubblico: oltre 300 mila euro per le nuove linee busBARI - La Giunta regionale pugliese ha approvato un finanziamento complessivo di 307.245 euro per attivare un servizio sperimentale di trasporto pubblico locale su gomma destinato a collegare il terri ... giornaledipuglia.com

Ospedale di Monopoli-Fasano: sarà attivo entro giugno Pentassuglia: quello di Putignano non chiuderàDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Ieri mattina l’assessore alla Salute, intervenendo in seduta congiunta delle Commissioni sanità e bilancio, ha fatto il punto su alcune questioni ... noinotizie.it