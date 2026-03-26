Le autorità hanno smantellato una rete criminale attiva nelle Marche, coinvolta nel traffico di droga online. La banda, nota come

MACERATA - Lo chiamavano “Padre”. Un nome che evoca rispetto, paura e obbedienza assoluta. Dietro quel soprannome, scelto non a caso anche sui social con il nickname “The Godfather”, si nascondeva il vertice di un’organizzazione criminale moderna e spietata, capace di trasformare il traffico di droga in un sistema digitale efficiente, ramificato e quasi incontrollabile. A mettere fine a questo impero sono stati gli investigatori della Polizia di Stato – Sisco di Ancona, Servizio Centrale Operativo e Squadra Mobile di Macerata – coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona. Dodici le misure cautelari eseguite, tra carcere e domiciliari, e un’organizzazione che per anni ha dominato il mercato degli stupefacenti nelle Marche smantellata pezzo dopo pezzo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - ?Il Padre? e l?impero della droga online: smantellata la rete criminale che controllava le Marche tra violenza, affari e tecnologia VIDEO

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