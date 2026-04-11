Buon viaggio Mattia | lo striscione in Curva Sud e il brivido in tutto lo stadio per il 16enne morto in un incidente stradale

"Buon viaggio Mattia". Lo striscione è apparso nel cuore della Curva Sud, mentre sul tabellone dell’Olimpico brillava il volto sorridente di un ragazzo con il futuro lo aveva ancora tutto davanti. Prima del fischio d’inizio di Roma-Pisa, il mondo giallorosso si è fermato per omaggiare Mattia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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