Mattia Rizzetti il 16enne morto in un incidente stradale a Roma

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita durante un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 aprile nella zona di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino di Roma. L’incidente si è verificato in una zona residenziale e sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di approfondimento.

Un giovane di 16 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, nella zona di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino. Mattia Rizzetti, che avrebbe compiuto 17 anni quest’anno, a quanto si è appreso stava tornando a casa ed è stato investito mentre attraversava la strada a piedi. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza al Sant’Andrea, non ce l’ha fatta. Illeso l’investitore, un ragazzo di 19 anni, che è stato sottoposto agli accertamenti di rito. La morte di Mattia. Il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti scrive sui social: «Una tragedia che colpisce la nostra comunità. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Casal Monastero, calciatore 16enne travolto sulle strisce: morto Mattia Rizzetti Tragico incidente, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni a RomaDramma nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile a Roma, nella zona di Casal Monastero , nel IV Municipio Tiburtino. Temi più discussi: Casal Monastero, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni; Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Mattia Rizzetti morto in un incidente a Roma: il 16enne investito a Casal Monastero era una promessa del calcio; Tragedia in strada: è scomparso Mattia Rizzetti, giovane calciatore del Roma City. Mattia Rizzetti muore a 16 anni investito sulle strisce a Roma. Il giovane calciatore sta rientrando a casaTerribile incidente nella notte a Casal Monastero, in provincia di Roma. A perdere la vita Mattia Rizzetti, un giovane calciatore di 17 anni di Aranova militante nella Roma City FC. ilmessaggero.it ROMA EST – Investito sulle strisce, Mattia Rizzetti muore a 16 anniTragico incidente stradale nella notte di Pasqua a Casal Monastero, estrema periferia Est di Roma. A perdere la vita all’alba di ieri, domenica 5 aprile, è stato Mattia Rizzetti, studente di 16 anni, ... tiburno.tv È Mattia Rizzetti, calciatore della formazione Under 17 del Roma City Fc, la vittima, appena 16enne, del tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica in zona Casal Monastero, nel Municipio Roma IV. Il ragazzo è stato investito in via Ratto delle facebook Casal Monastero, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com