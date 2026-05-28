Marc Marquez si è presentato al Gran Premio d’Italia 2026 al Mugello, indossando un tutore alla gamba. Ha dichiarato di non essere in condizione di affrontare una rimonta in classifica e di dover prima ritrovare se stesso. Il pilota, campione del mondo in carica, sta cercando di tornare in forma dopo un periodo di recupero. La sua partecipazione al settimo appuntamento del Motomondiale è considerata un passo importante nel suo percorso di recupero.

Il ritorno di Marc Marquez in pista sembra essere molto vicino. Il campione del mondo in carica si è presentato al Mugello (con un vistoso tutore alla gamba) per partecipare al Gran Premio d’Italia 2026, settimo appuntamento del Motomondiale. Il fuoriclasse spagnolo è ancora molto lontano dal poter concludere un weekend in moto ma sulla pista italiana testerà le proprie condizioni. Nel frattempo il più anziano dei fratelli Marquez ha rilasciato nuove dichiarazioni alla stampa, in attesa di scendere in pista. Come riporta moto.it, il nove volte campione iridato si è così espresso innanzitutto sull’incidente del fratello e sulla brutta domenica del Montmelò: “Logicamente l’incidente di Montmeló, quella domenica in generale l’ho vissuta male, molto male. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Non sono in condizione di affrontare una rimonta in classifica, devo ritrovare me stesso”

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