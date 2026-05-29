Mara Sattei l’addio al nubilato in campagna con le amiche

Da ildifforme.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mara Sattei ha trascorso il suo addio al nubilato in una località di campagna con le amiche. La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera semplice e informale, senza grandi allestimenti o eventi appariscenti. Le partecipanti hanno condiviso momenti di relax e convivialità all’aperto, lontano dalla città. La festa si è svolta in modo tranquillo, con attività e conversazioni tra amici, evidenziando l’intimità della celebrazione.

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Per il suo addio al nubilato Mara Sattei sceglie la campagna: ecco come la semplicità è stata la vera protagonista dei festeggiamenti Al via la stagione dei matrimoni e tra i prossimi c’è quello diMara Sattei. L’artista convolerà a nozze conAlessandro Donadei, ma prima ilsuo addio al nubilato:per festeggiare la giovane cantante ha scelto una location piuttosto riservata e completamenteimmersa nel verde della campagna. Una vera e propria vacanza a contatto con la natura insieme alle amiche più strette e a mostrarlo è stata proprio lei, che ha pubblicato scatti sui social. In molti si stanno interrogando sulla data delle nozze e proprio al riguardosi ipotizza sia il 13 di giugnoma ciò resta ancora con il punto interrogativo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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