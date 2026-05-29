Mara Sattei ha trascorso il suo addio al nubilato in una località di campagna con le amiche. La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera semplice e informale, senza grandi allestimenti o eventi appariscenti. Le partecipanti hanno condiviso momenti di relax e convivialità all’aperto, lontano dalla città. La festa si è svolta in modo tranquillo, con attività e conversazioni tra amici, evidenziando l’intimità della celebrazione.

Per il suo addio al nubilato Mara Sattei sceglie la campagna: ecco come la semplicità è stata la vera protagonista dei festeggiamenti Al via la stagione dei matrimoni e tra i prossimi c’è quello diMara Sattei. L’artista convolerà a nozze conAlessandro Donadei, ma prima ilsuo addio al nubilato:per festeggiare la giovane cantante ha scelto una location piuttosto riservata e completamenteimmersa nel verde della campagna. Una vera e propria vacanza a contatto con la natura insieme alle amiche più strette e a mostrarlo è stata proprio lei, che ha pubblicato scatti sui social. In molti si stanno interrogando sulla data delle nozze e proprio al riguardosi ipotizza sia il 13 di giugnoma ciò resta ancora con il punto interrogativo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mara Sattei, l’addio al nubilato in campagna con le amiche

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Mara Sattei vestita da sposa per l’addio al nubilato: vacanza in campagna con velo e guantiMara Sattei ha partecipato a un addio al nubilato in campagna, indossando un vestito da sposa con velo e guanti, accompagnata da alcune amiche.

Mara Sattei, futura sposa con il velo, la chitarra e un calice di vino, condivide le foto dell'addio al nubilatoLa cantante ha pubblicato foto dell’addio al nubilato, mostrando momenti tra amici immersi nella natura.

Temi più discussi: Mara Sattei vestita da sposa per l’addio al nubilato: vacanza in campagna con velo e guanti; Mara Sattei, futura sposa con il velo, la chitarra e un calice di vino, condivide le foto dell'addio al nubilato; Mara Sattei, addio al nubilato in campagna tra look da sposa e velo; L’incontro di Mara Sattei ed Enrico Nigiotti in sabato sera.

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