Mara Sattei vestita da sposa per l'addio al nubilato | vacanza in campagna con velo e guanti

Notizia in breve

Mara Sattei ha partecipato a un addio al nubilato in campagna, indossando un vestito da sposa con velo e guanti, accompagnata da alcune amiche. La cantante si prepara a convolare a nozze con il fidanzato. Le immagini mostrano il gruppo durante il weekend, con attività all'aperto e momenti di relax. La cerimonia di addio al nubilato si è svolta lontano dalla città, in un ambiente rurale.