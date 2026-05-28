Mara Sattei vestita da sposa per l'addio al nubilato | vacanza in campagna con velo e guanti

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mara Sattei ha partecipato a un addio al nubilato in campagna, indossando un vestito da sposa con velo e guanti, accompagnata da alcune amiche. La cantante si prepara a convolare a nozze con il fidanzato. Le immagini mostrano il gruppo durante il weekend, con attività all'aperto e momenti di relax. La cerimonia di addio al nubilato si è svolta lontano dalla città, in un ambiente rurale.

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Mara Sattei sta per sposare il fidanzato Alessandro Donadei e, come da tradizione, è diventata protagonista di un addio al nubilato: ecco le foto del weekend in campagna con le amiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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