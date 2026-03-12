A Palazzo Reale a Milano è aperta fino al 17 maggio 2026 una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, artista noto per le sue fotografie che esplorano il corpo come linguaggio. La sua opera si distingue per un approccio che non punta alla provocazione o alla vanità, ma per una ricerca costante di equilibrio e misura nelle forme del desiderio.

La mostra ospitata a Palazzo Reale a Milano fino al 17 maggio 2026 Un tipo di fotografia dove non c’è provocazione né compiacimento, semmai una ricerca ossessiva di equilibrio e misura. E’ quella di Robert Mapplethorpe, un artista capace di fondere rigore formale e spirito libero, canoni classici e forza destabilizzante. I suoi celebri scatti – molto discussi, in passato spesso censurati – hanno portato al centro del dibattito temi come sessualità, identità e potere sfidando apertamente i confini tra arte e morale. Ma Robert Mapplethorpe non è un provocatore tout court, bensì un artista con un’anima fragile e inquieta che nelle sue immagini ci restituisce una profondità estetica e intima difficilmente raggiungibile. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Il corpo come linguaggio. Robert Mapplethorpe e le forme del desiderio

Articoli correlati

Il corpo come linguaggio. Robert Mapplethorpe e le forme del desiderio è la mostra ospitata a Palazzo Reale a Milano fino al 17 maggio 2026Un tipo di fotografia dove non c’è provocazione né compiacimento, semmai una ricerca ossessiva di equilibrio e misura.

Leggi anche: Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio. Ritratti e nudi maschili. Inseguendo la perfezione

Denis Curti Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio

Una raccolta di contenuti su Robert Mapplethorpe

Argomenti discussi: Apre la mostra 100 fotografie per ereditare il mondo al Mudec di Milano, dal 7 marzo sostenuta da Zurich e Turisanda1924.

Robert Mapplethorpe e le forme del classicoLe Stanze della Fotografia riportano a Venezia Robert Mapplethorpe. E’ la terza volta per l’artista newyorchese, dopo la mostra-scandalo del 1983 a Palazzo Fortuny - curata da Germano Celant, che ... ilsole24ore.com

Robert Mapplethorpe, le forme del desiderio: ritratti e nudi maschili. Inseguendo la perfezioneMilano – Dai fiori, ai nudi, sensuali, di donne, e di molti uomini. Dove il corpo appare scolpito con l’uso sapiente di luce e contrasti. E i ritratti, da Isabella Rossellini a Truman Capote e Susan ... ilgiorno.it