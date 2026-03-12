Il corpo come linguaggio Robert Mapplethorpe e le forme del desiderio

A Palazzo Reale a Milano è aperta fino al 17 maggio 2026 una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe, artista noto per le sue fotografie che esplorano il corpo come linguaggio. La sua opera si distingue per un approccio che non punta alla provocazione o alla vanità, ma per una ricerca costante di equilibrio e misura nelle forme del desiderio.

  La mostra ospitata a Palazzo Reale a Milano fino al 17 maggio 2026 Un tipo di fotografia dove non c’è provocazione né compiacimento, semmai una ricerca ossessiva di equilibrio e misura. E’ quella di Robert Mapplethorpe, un artista capace di fondere rigore formale e spirito libero, canoni classici e forza destabilizzante. I suoi celebri scatti – molto discussi, in passato spesso censurati – hanno portato al centro del dibattito temi come sessualità, identità e potere sfidando apertamente i confini tra arte e morale. Ma Robert Mapplethorpe non è un provocatore tout court, bensì un artista con un’anima fragile e inquieta che nelle sue immagini ci restituisce una profondità estetica e intima difficilmente raggiungibile. 🔗 Leggi su Newsagent.it

