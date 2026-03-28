A Ferrara si apre una nuova iniziativa culturale intitolata ‘Officine di parola’, promossa da Officine Europa in collaborazione con diversi enti locali. L’evento segna l'inizio di un percorso dedicato al confronto sui temi sociali e culturali, in vista dell’edizione 2026 dell’European Project Festival. Tra le attività in programma, la presentazione del libro di Valeria Verdolini, intitolato ‘Abolire l’impossibile’, che analizza le forme di violenza e le pratiche di libertà.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Officine Europa, in collaborazione con La città che vogliamo e con il supporto di Arci Ferrara e La società della ragione, inaugura a Ferrara ‘Officine di parola’, uno dei percorsi con cui si avvicina alla prossima edizione dell'European Project Festival 2026, dedicato al confronto sui temi sociali e politici contemporanei. Il primo appuntamento è in programma sabato 28 (ore 10.30) al circolo Arci Bolognesi di Ferrara. Al centro dell’incontro il libro 'Abolire l’impossibile. Le forme della violenza, le pratiche della libertà' di Valeria Verdolini, sociologa e docente all’Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - 'Abolire l’impossibile. Le forme della violenza, le pratiche della libertà': Valeria Verdolini presenta il suo ultimo libro

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Abolire l’impossibile. Le forme della violenza, le pratiche della libertà.

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