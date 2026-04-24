Ecco quanti braccialetti ci saranno in palio per i Campionati Italiani

Dopo la conclusione della quarta tappa delle Italian Series of Poker, si avvicina l'ultimo evento stagionale che si terrà al Casino di Campione in giugno. Durante questa manifestazione, saranno assegnati diversi braccialetti ai vincitori delle varie specialità del torneo. La competizione rappresenta il momento conclusivo di una serie di appuntamenti che si sono svolti nel corso dell’anno, con partecipazioni e risultati che si sono susseguiti nelle tappe precedenti.

Terminata la quarta tappa delle Italian Series of Poker, il prossimo appuntamento sarà con il finale di stagione previsto al Casino di Campione per giugno. I Campionati Italiani metteranno in palio tantissimi braccialetti. In più c'è da scoprire chi vincerà i pacchetti premio per volare a Las Vegas Il sipario sullo stage 4 ISOP è calato. La vittoria è andata ad Angelo Benazzi. Inizia la marcia di avvicinamento all'ultimo atto della stagione 25-26. I Campionati Italiani di poker eleggeranno i propri campioni e ci sono quasi 30 braccialetti in palio. L'appuntamento è per giugno La location per la stagione ISOP 2025-2026 è stata quella del Casino di Campione e in vista del gran finale, nulla cambia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ecco quanti braccialetti ci saranno in palio per i Campionati Italiani Notizie correlate Italia, Gattuso prepara i convocati per gli spareggi dei Mondiali: ecco quanti juventini ci sarannodi Redazione JuventusNews24Italia, Gattuso prepara la lista dei convocati per centrare la qualificazione ai Mondiali con alcuni giocatori della... Leggi anche: Atletica, Campionati Italiani U18: in palio gli Europei, il programma