Da Sanchez al dopo-Sala passando per Parigi | così i socialisti si insinuano in un centrosinistra spaccato

Da ilfattoquotidiano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra aprile e maggio, i socialisti europei si sono incontrati a Barcellona in occasione della prima Global Progressive Mobilisation, promossa da Pedro Sánchez. La manifestazione ha visto partecipare rappresentanti di diversi paesi del centro-sinistra, in un momento di frammentazione interna. Tra i temi discussi, l’eredità politica di leader come Sanchez e le sfide del centrosinistra europeo dopo eventi recenti e cambiamenti politici in diversi paesi.

Non è solo Elly Schlein a scandire un bel ‘Grazie Pedro!’ Da mezzo mondo i democratici di sinistra si sono ritrovati insieme il 17-18 aprile a Barcellona, riuniti da Pedro Sánchez per la prima Global Progressive Mobilisation. Mentre il nostro governo banderuola s’affanna a seguire il vento della cosiddetta opinione pubblica, nelle ultime gravi crisi internazionali è stato di fatto il governo spagnolo a dettare una linea di fermezza e di terzietà nei confronti di Trump e di Israele. In Europa Sánchez, che tra l’altro da due legislature esprime la capogruppo dei Socialisti&Democratici al Parlamento, rappresenta ormai un riferimento tale per...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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