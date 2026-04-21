Tra aprile e maggio, i socialisti europei si sono incontrati a Barcellona in occasione della prima Global Progressive Mobilisation, promossa da Pedro Sánchez. La manifestazione ha visto partecipare rappresentanti di diversi paesi del centro-sinistra, in un momento di frammentazione interna. Tra i temi discussi, l’eredità politica di leader come Sanchez e le sfide del centrosinistra europeo dopo eventi recenti e cambiamenti politici in diversi paesi.

Non è solo Elly Schlein a scandire un bel ‘Grazie Pedro!’ Da mezzo mondo i democratici di sinistra si sono ritrovati insieme il 17-18 aprile a Barcellona, riuniti da Pedro Sánchez per la prima Global Progressive Mobilisation. Mentre il nostro governo banderuola s’affanna a seguire il vento della cosiddetta opinione pubblica, nelle ultime gravi crisi internazionali è stato di fatto il governo spagnolo a dettare una linea di fermezza e di terzietà nei confronti di Trump e di Israele. In Europa Sánchez, che tra l’altro da due legislature esprime la capogruppo dei Socialisti&Democratici al Parlamento, rappresenta ormai un riferimento tale per...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Sanchez al dopo-Sala, passando per Parigi: così i socialisti si insinuano in un centrosinistra spaccato

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Oggi Schlein reitera "facciamo come Sanchez, che ha investito sulle rinnovabili!". Verissimo, ma ricordiamo anche che in Spagna circa un quinto della generazione elettrica viene da una base di nucleare esistente (quindi non da libro dei sogni). Dirla tutta non x.com