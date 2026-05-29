Manolo González | Sono molto felice di poter continuare per un altro anno

Manolo González ha annunciato di voler continuare con il club per un altro anno. Oggi si è presentato ai media, commentando vari aspetti legati alla squadra e al futuro. La notizia è stata riportata da Marca, che ha sottolineato l’intervista come un momento importante per il club. González ha espresso soddisfazione per il prolungamento e ha parlato delle sfide e delle aspettative per le prossime stagioni.

2026-05-29 18:34:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Manolo González Si è presentato oggi ai media del club in un’interessante intervista nella quale ha analizzato diversi aspetti di interesse sul presente e sul futuro del parrocchetto. Il tecnico del parrocchetto Continuerà per il momento un’altra stagione alla guida dell’Espanyo l dopo aver attivato il suo rinnovo automatico. Manolo González ne è molto felice ed emozionato. L’allenatore ha anche valutato com’è stata questa stagione, ha parlato delle difficoltà che ha dovuto superare in questa stagione e ora si sta concentrando su quello che dovrebbe essere un futuro migliore in cui ora inizia a lavorare al suo fianco Monchi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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