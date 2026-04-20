Magull ha annunciato il rinnovo del contratto con l’Inter Woman fino al 2028 e ha espresso la sua soddisfazione per la possibilità di proseguire l’esperienza con il club. L’atleta ha dichiarato di trovarsi bene nel team e ha manifestato la volontà di ottenere risultati importanti in futuro. La notizia è stata comunicata tramite un’intervista diffusa dai canali ufficiali del club nerazzurro.

di Paolo Moramarco Inter Woman, Magull celebra il rinnovo fino al 2028 nell’intervista ai canali del club nerazzurro. Queste le parole della centrocampista. Giornata importante in casa Inter Women: è arrivato il rinnovo fino al 2028 di Lina Magull, centrocampista tedesca classe 1994 e punto di riferimento della squadra allenata da Gianpiero Piovani. Dopo la firma sul nuovo contratto, la giocatrice ha parlato ai canali ufficiali del club, esprimendo soddisfazione per la scelta di proseguire il proprio percorso in nerazzurro. LE SENSAZIONI DOPO IL RINNOVO – «Benissimo, sono felice che abbiamo trovato un modo per continuare a stare insieme. Mi trovo bene a Milano, ormai sono qui da quasi due anni.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere»

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