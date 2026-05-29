La Corte europea dei diritti dell’uomo ha avviato un procedimento contro il governo italiano riguardo al mancato arresto di Almasri. La decisione arriva dopo che le autorità italiane non hanno eseguito un ordine di cattura nei confronti dell’individuo. La Corte ha richiesto spiegazioni al governo, senza ancora emettere una sentenza definitiva. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui si contestano le modalità di gestione della richiesta di arresto.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha aperto un fascicolo nei confronti dell’Italia sul caso Almasri. Con cui chiede al governo di spiegare perché non sia stato eseguito il mandato di arresto internazionale nei confronti dell’ex capo della polizia giudiziaria libica accusato dalla Corte penale internazionale di crimini contro l’umanità. Una donna ivoriana e un uomo sudanese, che affermano di essere stati torturati dall’uomo, si sono rivolti alla Cedu affermando che, così facendo, l’Italia ha violato i loro diritti. Mancato arresto di Almasri. La Corte Ue chiede conto al governo. La Cedu, dopo un esame preliminare dei ricorsi, li ha comunicati al Governo con una serie di domande, per comprendere se i casi siano ammissibili ed eventualmente decidere se l’Italia ha violato i loro diritti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Mancato arresto di Almasri, la Corte Ue chiede conto al governo

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