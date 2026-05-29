Caso Almasri la Cedu riceve i ricorsi contro l’Italia sul mancato arresto del criminale libico

Notizia in breve

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha comunicato al governo italiano due ricorsi riguardanti il mancato arresto di un criminale libico. I ricorsi sono stati presentati da persone coinvolte nel caso, che contestano la mancata cattura dell’individuo da parte delle autorità italiane. La decisione arriva dopo che la Cedu ha ricevuto le richieste di intervento, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.