Caso Almasri la Cedu riceve i ricorsi contro l’Italia sul mancato arresto del criminale libico
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha comunicato al governo italiano due ricorsi riguardanti il mancato arresto di un criminale libico. I ricorsi sono stati presentati da persone coinvolte nel caso, che contestano la mancata cattura dell’individuo da parte delle autorità italiane. La decisione arriva dopo che la Cedu ha ricevuto le richieste di intervento, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.
La Corte europea dei diritti dell’uomo annuncia di aver comunicato al governo italiano due ricorsi contro l’Italia riguardanti il caso della presunta mancata esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Osama Almasri, ex capo della polizia giudiziaria libica, accusato di crimini contro l’umanità. I ricorsi contro l’Italia sul mancato arresto di Almasri. A presentare i ricorsi, riferisce la Corte europea, un cittadino sudanese e una cittadina ivoriana, che sostengono di essere stati vittime di tortura e maltrattamenti durante la loro detenzione in strutture penitenziarie controllate dal militare libico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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