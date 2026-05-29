Capirete, però, che c'è un problema non trascurabile che si chiama assuefazione. Perché, purtroppo, anche i prodotti più amati rischiano di stancare se non vengono preservati, ed è proprio quello che Mediaset non capisce. La ruota della fortuna targata Gerry Scotti e Samira Lui funziona alla grande, ma se non riposa e continua ad andare in onda ininterrottamente finirà con l’annoiare anche i suoi spettatori più devoti. Che è un po' quello che è successo con Temptation Island nel 2024, quando la versione invernale in onda a ottobre non ha raccolto gli ascolti che il pubblico si aspettava, perché era troppo vicina a quella estiva. È... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mancamenti, il punto di Mario Manca: Gerry Scotti deve fermarsi?

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