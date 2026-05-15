Nel suo terzo intervento della rubrica, il critico televisivo analizza la figura di Ilary Blasi, chiedendosi se la conduttrice sia effettivamente brava o se il suo successo sia solo apparente. La riflessione si focalizza sui suoi programmi recenti e sulla percezione del pubblico, senza avanzare giudizi personali. Viene anche considerato il modo in cui la conduttrice si presenta davanti alle telecamere e come viene percepita dagli spettatori. La discussione si concentra su aspetti pratici e osservazioni dirette, senza entrare in opinioni soggettive.

Dopo aver iniziato con le pubblicità e qualche particina qua e là, il grande pubblico la conosce come ballerina – vorrei dire «letterina», ma temo che la Gen Z non capirebbe il riferimento – del quiz Passaparola, un incarico che le apre tante porte inclusa quella dell'amore che non starò qui a menzionare per l'ennesima volta, perché sappiamo tutti a chi Ilary abbia rubato il cuore. Da lì avanza nella carriera con la conduzione di programmi pomeridiani più piccoli come Top of the Pops, fino ai lanci di Che tempo che fa prima di Filippa Lagerbäck. Un ruolo che, però, la ingabbia, non la fa chiaramente esprimere per quello che è, ma che, tuttavia, le regala il benestare di una certa stampa e di una certa corrente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mancamenti, il punto di Mario Manca: Ilary Blasi è una brava conduttrice o è solo un bluff?

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