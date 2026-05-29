Manageritalia | manager decisivi per far crescere le startup

Da primacampania.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Campania dispone di uno degli ecosistemi dell’innovazione più attivi in Italia, ma per competere sui mercati internazionali è necessario migliorare le competenze manageriali. Lo ha evidenziato Manageritalia, sottolineando come figure di gestione siano decisive per lo sviluppo di startup e imprese innovative. La regione si distingue per la presenza di molte iniziative e progetti, ma richiede un incremento delle competenze di leadership per favorire la crescita delle aziende.

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NAPOLI, 29 MAGGIO 2026 – La Campania può contare su uno degli ecosistemi dell’innovazione più dinamici d’Italia, ma per trasformare idee e ricerca in imprese capaci di competere sui mercati internazionali serve un salto di qualità manageriale. È questo il messaggio emerso dal convegno “Campania Innovation Valley”, promosso da Manageritalia Campania nell’ambito di Innovation Village 2026, ospitato a Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. L’iniziativa si inserisce nel Piano Operativo 2024-2028 di Manageritalia dedicato alla valorizzazione dei territori e allo sviluppo strategico del Mezzogiorno e ha riunito rappresentanti delle istituzioni, università, centri di ricerca, startup, venture capital e manager per discutere il futuro dell’innovazione regionale. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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