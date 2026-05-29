La Campania dispone di uno degli ecosistemi dell’innovazione più attivi in Italia, ma per competere sui mercati internazionali è necessario migliorare le competenze manageriali. Lo ha evidenziato Manageritalia, sottolineando come figure di gestione siano decisive per lo sviluppo di startup e imprese innovative. La regione si distingue per la presenza di molte iniziative e progetti, ma richiede un incremento delle competenze di leadership per favorire la crescita delle aziende.

NAPOLI, 29 MAGGIO 2026 – La Campania può contare su uno degli ecosistemi dell’innovazione più dinamici d’Italia, ma per trasformare idee e ricerca in imprese capaci di competere sui mercati internazionali serve un salto di qualità manageriale. È questo il messaggio emerso dal convegno “Campania Innovation Valley”, promosso da Manageritalia Campania nell’ambito di Innovation Village 2026, ospitato a Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. L’iniziativa si inserisce nel Piano Operativo 2024-2028 di Manageritalia dedicato alla valorizzazione dei territori e allo sviluppo strategico del Mezzogiorno e ha riunito rappresentanti delle istituzioni, università, centri di ricerca, startup, venture capital e manager per discutere il futuro dell’innovazione regionale. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Manageritalia: manager decisivi per far crescere le startup

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manageritalia, incontro in Vaticano su impatto dell’Ai e il ruolo dei managerUn incontro si è svolto recentemente in Vaticano, organizzato da Manageritalia, con l’obiettivo di discutere l’impatto dell’intelligenza artificiale...

Dall’esoscheletro per gli operai, all’IA contro le esplosioni in azienda: ecco le startup che ti salvano la vita sul lavoroIl testo segnala l’uso di un esoscheletro destinato agli operai e di sistemi di intelligenza artificiale sviluppati per prevenire esplosioni in...

Si parla di: Ia, Saso (Manageritalia Lazio Umbria Sardegna): Manager guidano cambiamento al servizio delle persone.

Ia, Saso (Manageritalia Lazio Umbria Sardegna): Manager guidano cambiamento al servizio delle persone(Adnkronos) – Stiamo vivendo una trasformazione profonda dell’organizzazione del lavoro. Il modello basato su controllo e presenza non è più sufficiente: oggi la sfida è lavorare per obiettivi, res ... pianetagenoa1893.net

Ballarè (Manageritalia): le cinque leve per la crescita del nostro PaeseIl ruolo dei manager è decisivo: servono figure capaci di trasformare l'incertezza in strategia, accompagnando imprese e territori in un cambio di passo strutturale Se vuole consolidare e incrementare ... businesscommunity.it