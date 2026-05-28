Il testo segnala l’uso di un esoscheletro destinato agli operai e di sistemi di intelligenza artificiale sviluppati per prevenire esplosioni in ambienti di lavoro. Queste tecnologie sono presentate come strumenti di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione a soluzioni innovative per proteggere i lavoratori. La notizia arriva da una vetrina dedicata alle aziende specializzate in sicurezza, tenutasi a Bologna il 28 maggio 2026.

Bologna, 28 maggio 2026 – Vetrina di prestigio per le aziende che si occupano di sicurezza sul lavoro e piattaforma di lancio per startup che si avvalgono dell’innovazione tecnologica per tutelare l’incolumità delle persone nei luoghi di lavoro: questo (e molto altro) è Ambiente Lavoro, il Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ora in corso a BolognaFiere (si chiude oggi). Giunta alla sua 36esima edizione, la kermesse bolognese è divenuta, negli anni, l’appuntamento di riferimento per i professionisti della sicurezza, dell’ambiente, delle risorse umane e della sostenibilità. Nell’ambito della manifestazione, uno spazio sempre maggiore è dedicato alle nuove tecnologie e alle soluzioni avanzate sviluppate dalle startup nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dall’esoscheletro per gli operai, all’IA contro le esplosioni in azienda: ecco le startup che ti salvano la vita sul lavoro

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