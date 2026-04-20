Manageritalia incontro in Vaticano su impatto dell’Ai e il ruolo dei manager

Un incontro si è svolto recentemente in Vaticano, organizzato da Manageritalia, con l’obiettivo di discutere l’impatto dell’intelligenza artificiale e il ruolo dei manager in questo contesto. Durante l’evento, è stato sottolineato che i manager devono assumersi la responsabilità delle decisioni prese nell’ambito dell’uso dell’AI, considerando anche gli aspetti legati ai fattori umani. La discussione ha coinvolto diversi professionisti e rappresentanti del settore.

(Adnkronos) – “I manager in tutti i processi dove entra in campo l’Ai devono comunque assumersi la responsabilità delle decisioni e della considerazione dei fattori umani da ogni punto di vista. È un ruolo determinante per mettere davvero l’Ia al servizio dell’uomo e non cadere nella prospettiva contraria, rischiando di perdere di vista ruoli, comportamenti e valori non solo etici”. Questo in sintesi l’intervento di Monsignor Enzo Pecoraro presidente della Pontificia Accademia per la Vita sul ruolo del management, in occasione dell’incontro con i vertici Manageritalia in Vaticano presso la Casina Pio IV. Il presidente Manageritalia Marco...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Traumi midollari: l’impatto dei giovani e il ruolo di ASPALL’Associazione Paratetraplegici Liguria (ASPAL) opera sul territorio regionale per offrire supporto concreto e tutela ai soggetti affetti da lesioni... Vaticano frena su Gaza: Usa esprimono rammarico per l’assenza al “Board of Peace” e temono un impatto sulla mediazione.Washington, 18 febbraio 2026 – La Casa Bianca ha espresso “spiacevolezza” per la decisione del Vaticano di non partecipare alla prima riunione del... Contenuti e approfondimenti Manageritalia, incontro in Vaticano su impatto dell'Ai e il ruolo dei managerI manager in tutti i processi dove entra in campo l’Ai devono comunque assumersi la responsabilità delle decisioni e della considerazione dei fattori umani da ogni punto di vista. È un ruolo ... adnkronos.com Emmanuel Macron e Brigitte in Vaticano, primo incontro con Papa Leone XIV: i temi in agendaIl presidente francese Emmanuel Macron ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV nel Palazzo apostolico: al centro del dialogo temi come pace, cooperazione internazionale e crisi umanitarie. notizie.it