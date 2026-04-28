Violenza sessuale e maltrattamenti all' ex compagna | assolto 40enne

Un uomo di 40 anni di Agrigento è stato assolto con formula piena dalle accuse di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti dell’ex compagna e dell’ex suocero. Il processo si è concluso con questa decisione dopo aver ascoltato le parti in causa e valutato le prove presentate in aula. La sentenza ha stabilito che il fatto non sussiste.

Assolto con formula piena perché “il fatto non sussiste”. Si chiude così il processo a carico di un quarantenne agrigentino, finito a giudizio con accuse pesanti che andavano dalla violenza sessuale ai maltrattamenti in famiglia fino alle minacce nei confronti dell’ex suocero.La decisione è stata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Maltrattamenti alla compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il 40enneEra finito nei guai per maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna. Leggi anche: "Il fatto non sussiste", assolto 40enne accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex moglie Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Abusi domestici e violenza sessuale: 57enne in carcere; Violenza sessuale e maltrattamenti all'ex compagna: assolto 40enne; Maltrattamenti e violenza sessuale sull’ex compagna: condannato a 9 anni un 37enne di Mazara; L'elenco dei difetti, le liti, i graffi a Varese la notte di Natale: prima la denuncia, poi il processo per maltrattamenti e violenza sessuale. Era accusato di violenza sessuale e maltrattamenti all’ex compagna, assolto agrigentinoTra le contestazioni mosse al quarantenne, che però non hanno trovato conferma nel processo, anche le minacce che avrebbe rivolto al padre dell’ex compagna ... grandangoloagrigento.it Ancona, moglie abusata sessualmente e maltrattata: marito condannato a 8 anniUn uomo è stato arrestato ad Ancona per violenza sessuale, maltrattamenti e revenge porn ai danni della moglie. Condannato a 8 anni. virgilio.it Agropoli, 71enne arrestato per violenza sessuale su minore: era irreperibile dal 2024 - facebook.com facebook L'uomo risulta indagato per violenza sessuale su due giovani donne ricoverate in due strutture diverse x.com