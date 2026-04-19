Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per il nodo idraulico di Milano, segnalando la possibilità di temporali e precipitazioni intense nelle prossime 24 ore. La comunicazione riguarda un potenziale aumento del rischio di allagamenti in diverse zone della città e delle aree circostanti. Le autorità invitano alla prudenza e monitorano costantemente la situazione meteorologica.

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per il nodo idraulico di Milano, prevedendo possibili temporali e precipitazioni intense nell’arco delle prossime 24 ore. L’avviso, di carattere ordinario, copre l’intervallo temporale che va dalla mezzanotte odierna fino alla mezzanotte di domani, sollecitando vigilanza sulle dinamiche meteorologiche locali. Impatto sul sistema urbano e gestione dei flussi idrici. Le previsioni indicano una possibile evoluzione del meteo con fenomeni a carattere temporalesco che potrebbero colpire la città. La natura di queste precipitazioni richiede particolare attenzione per quanto riguarda la tenuta del sistema idrico urbano e la viabilità cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano sotto allerta: temporali e rischio allagamenti nelle prossime 24 ore

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