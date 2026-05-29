Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 30 maggio in Sicilia e Sardegna
Domani, 30 maggio 2026, è prevista un’allerta meteo gialla per temporali in Sicilia e Sardegna. La Protezione Civile ha segnalato piogge intense nel pomeriggio su entrambe le isole. La situazione riguarda principalmente le aree delle Isole Maggiori, dove sono attesi temporali e rovesci. Non sono stati indicati particolari rischi per altre regioni o per il momento. La previsione si basa su condizioni meteorologiche che possono portare a precipitazioni di moderata intensità.
La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 30 maggio 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su Sicilia e Sardegna a causa di piogge intense nel pomeriggio sulle Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni. Temporali, grandine e calo delle temperature
Notizie e thread social correlati
Maltempo, allerta meteo gialla domani lunedì 30 marzo: le regioni a rischio per temporaliDomani, lunedì 30 marzo, è prevista un'allerta meteo gialla per alcune regioni italiane a causa di una perturbazione in arrivo.
Maltempo, allerta meteo gialla domani 30 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteDomani, 30 aprile 2026, un’allerta meteo gialla interesserà diverse regioni italiane a causa di temporali diffusi che colpiranno principalmente le...
Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 29 maggio 2026: le regioni a rischio; Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla anche in Abruzzo: previsti temporali e grandinate; Maltempo. Mercoledì 27 maggio allerta gialla per rischio temporali; Nuova allerta meteo per Monza e Brianza: forti temporali in arrivo.
Maltempo, Allerta Meteo Gialla per Temporali Forti in 5 Regioni: tutti i dettagli x.com
Allerta meteo gialla 28 e 29 maggio: ecco le regioni a rischio maltempo Leggi qui: https://www.scuolalink.it/allerta-meteo-gialla-28-e-29-maggio-ecco-le-regioni-a-rischio-maltempo facebook
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 maggio 2026: le regioni a rischioNuova allerta meteo gialla per rischio temporali su cinque regioni per venerdì 29 maggio 2026, con rovesci e temporali attesi soprattutto nel pomeriggio ... fanpage.it
Maltempo, allerta meteo gialla oggi mercoledì 27 maggio: le regioni a rischio per temporaliPer la giornata di mercoledì 27 maggio, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla su 5 regioni per rischio temporali ... fanpage.it