Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 30 maggio in Sicilia e Sardegna

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani, 30 maggio 2026, è prevista un’allerta meteo gialla per temporali in Sicilia e Sardegna. La Protezione Civile ha segnalato piogge intense nel pomeriggio su entrambe le isole. La situazione riguarda principalmente le aree delle Isole Maggiori, dove sono attesi temporali e rovesci. Non sono stati indicati particolari rischi per altre regioni o per il momento. La previsione si basa su condizioni meteorologiche che possono portare a precipitazioni di moderata intensità.

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La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 30 maggio 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su Sicilia e Sardegna a causa di piogge intense nel pomeriggio sulle Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni. Temporali, grandine e calo delle temperature

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