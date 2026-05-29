Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 30 maggio in Sicilia e Sardegna

Notizia in breve

Domani, 30 maggio 2026, è prevista un’allerta meteo gialla per temporali in Sicilia e Sardegna. La Protezione Civile ha segnalato piogge intense nel pomeriggio su entrambe le isole. La situazione riguarda principalmente le aree delle Isole Maggiori, dove sono attesi temporali e rovesci. Non sono stati indicati particolari rischi per altre regioni o per il momento. La previsione si basa su condizioni meteorologiche che possono portare a precipitazioni di moderata intensità.