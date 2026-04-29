Maltempo allerta meteo gialla domani 30 aprile 2026 per temporali | le regioni colpite

Domani, 30 aprile 2026, un’allerta meteo gialla interesserà diverse regioni italiane a causa di temporali diffusi che colpiranno principalmente le aree del centro-sud e le zone alpine. Il residuo maltempo continuerà a interessare il territorio, con precipitazioni intense che si prevede si protrarranno prima del fine settimana del primo maggio. La situazione climatica richiede attenzione per le prossime ore.

Residuo maltempo sull’Italia con temporali diffusi al centro sud e sulle zone alpine prima del weekend del primo maggio. La Protezione civile ha valutato per domani, giovedì 30 aprile, una nuova allerta meteo gialla su tre regioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite

Maltempo, allerta meteo gialla domani 16 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteResidue piogge nelle prossime ore sull'Italia col maltempo che interesseranno soprattutto il centro su.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Maltempo. Allerta gialla per rischio temporali a partire dalla mezzanotte; Maltempo, allerta meteo gialla 21 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite; Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla per possibili piogge e temporali; Temporali da allerta gialla, piogge intense e rischio frane in Emilia-Romagna: le previsioni meteo.

ALLERTA METEO GIALLA A MILANO OGGI E DOMANI | Atteso un forte temporale e possibili grandinateDiramata un'allerta meteo gialla: oggi gli occhi sono puntati sulla Lombardia, con la serata caratterizzata da violenti temporali ... ilsussidiario.net

Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: le regioni a rischio. Le previsioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: le regioni a rischio. Le previsioni ... tg24.sky.it

#ConsigliereProvinciale #ProvinciadiChieti #danni #maltempo #ricognizione #inpegno #presenza Pubblico i documenti di ricognizione dei danni causati dal maltempo di fine Marzo inizio Aprile alle strade e alle infrastrutture provinciali, copia della delibera di - facebook.com facebook