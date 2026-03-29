Maltempo allerta meteo gialla domani lunedì 30 marzo | le regioni a rischio per temporali

Domani, lunedì 30 marzo, è prevista un'allerta meteo gialla per alcune regioni italiane a causa di una perturbazione in arrivo. Sono previste piogge, venti intensi e nevicate, con un calo delle temperature. La situazione riguarda diverse zone del paese, che sono sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti. Le condizioni meteo potrebbero causare disagi e restrizioni alle attività all'aperto.

In arrivo sull'Italia una nuova perturbazione che porterà piogge, venti forti e nevicate. Atteso calo delle temperature. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla su Abruzzo e Molise per la giornata di domani, lunedì 30 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 5 gennaio: le regioni a rischioProsegue la fase di maltempo che sta interessando l'Italia, attese piogge sulle regioni del Centro-Sud e nevicate sull’Appennino. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 gennaio: le regioni a rischioLa Protezione Civile nel bollettino di criticità meteo-idro ha valutato per la giornata di domani, venerdì 30 gennaio, una nuova allerta meteo gialla... Contenuti e approfondimenti su Maltempo allerta meteo gialla domani... Temi più discussi: Maltempo. Allerta arancione per rischio vento forte; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 27 marzo per temporali e vento forte: le regioni colpite; Meteo, allerta gialla a Palermo: temporali in arrivo; Ravenna ancora alle prese con il maltempo: allerta gialla prorogata per le piene dei fiumi. Maltempo, allerta meteo gialla oggi 27 marzo per temporali e vento forte: le regioni colpiteAncora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca su tutta l’Italia. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per oggi, venerdì 27 marzo 2026, l’allerta meteo gialla in nove regioni: su ... fanpage.it Meteo, scatta l'allerta gialla per maltempo e criticità il 27 marzo 2026 in Italia: ecco doveLa Protezione Civile ha diffuso per venerdì 27 marzo 2026 un bollettino di allerta meteo gialla in Italia: tutte le regioni a rischio. meteo.it L’ennesimo ondata di maltempo è alle porte ma per il 5 e 6 il meteo potrebbe cambiare tutto. Ecco le previsioni meteo - facebook.com facebook Maltempo e dissesto x.com