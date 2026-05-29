Un uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi dopo un malore a bordo di una nave da crociera a largo dell’Argentario. L’intervento di evacuazione sanitaria è stato effettuato poco prima delle 22 di ieri sera da sanitari della Asl Toscana Sud Est a Porto Santo Stefano. La nave si trovava in mare vicino alla costa quando è stato richiesto l’intervento. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in ambulanza.

Grosseto, 29 maggio 2026 – Intervento urgente di evacuazione sanitaria a Porto Santo Stefano. Nella serata di ieri, 28 maggio, poco prima delle 22, i sanitari della Asl Toscana Sud Est sono stati attivati per soccorrere un passeggero di una nave da crociera. L’intervento, coordinato dalla Guardia Costiera, è stato eseguito a largo dell’Argentario grazie al supporto di una motovedetta e del team medico a bordo della nave. Il paziente, 79 anni, una volta accompagnato a Porto Santo Stefano, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto con l’elisoccorso Pegaso. Sul posto anche l’automedica di Orbetello e la Misericordia di Porto Santo Stefano che hanno prestato le prime cure per stabilizzare il paziente ricoverato in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malore sulla nave da crociera a largo dell’Argentario. Uomo trasportato in ospedale: è grave

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Malore su una nave da crociera al largo dellArgentario: 79enne trasferito con Pegaso

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